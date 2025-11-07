7-летняя девочка переломала позвонки в развлекательном центре российского города

Инцидент произошёл 20 апреля. По словам женщины, дочь внезапно почувствовала себя плохо — побледнела и с трудом дышала. После поездки в травмпункт врачи установили множественные переломы позвоночника. Сейчас девочка проходит домашнее обучение, так как из-за травмы ей на два года запретили любые спортивные занятия. Она вынуждена постоянно носить поддерживающий корсет.