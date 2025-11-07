7-летняя девочка переломала позвонки в развлекательном центре российского города

В Калининском районе Новосибирска шестилетняя девочка, которая отмечала семилетие, сломала шесть позвонков во время посещения развлекательного центра. Об этом рассказала её мать, Анна Бурматова, в беседе с РЕН ТВ.
Инцидент произошёл 20 апреля. По словам женщины, дочь внезапно почувствовала себя плохо — побледнела и с трудом дышала. После поездки в травмпункт врачи установили множественные переломы позвоночника. Сейчас девочка проходит домашнее обучение, так как из-за травмы ей на два года запретили любые спортивные занятия. Она вынуждена постоянно носить поддерживающий корсет.
Мать пострадавшей сообщила, что обращалась в полицию, где ей сказали, что проверка уже проведена и нарушений не выявлено. Однако, по словам Бурматовой, никаких документов ей не предоставили, а видеозаписи происшествия в центре отсутствуют из-за «слепой зоны».
Позднее Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью. Расследование продолжается.
