«Пуля попала в грудь»: вскрылись новые подробности драки со стрельбой в Екатеринбурге. Фото

Инцидент произошел вечером 5 ноября в поселке Исток.
Во время потасовки двух мужчин в екатеринбургском поселке Исток пострадала 15-летняя девушка, а 19-летний парень получил выстрел в грудь. Подробности конфликта URA.RU рассказали адвокат Екатерина Соколовская, которая представляет интересы пострадавших, и мама подростка.
Как писало URA.RU, конфликт произошел вечером 5 ноября по улице Главной. К двум выясняющим отношения пьяным мужчинам подошли женщина, ее дочка и ее 19-летний друг.
«Мы увидели, что они ругаются, а [травматический] пистолет одного из них лежал в траве. Рядом с ним стоял другой незнакомец, который охранял оружие. Внезапно к нам прибежала жена владельца пистолета, она пыталась увести супруга домой. Моя дочка стояла рядом с этой женщиной, в какой-то момент она выпнула пистолет, а в этот момент ее муж ударил мою дочь в лицо кулаком. После этого его уронили, он схватил пистолет и несколько раз выстрелил. Одна из пуль попала в левую грудь моего друга», — рассказала URA.RU мать пострадавшей.
Медики осмотрели раненого. В 36-й больнице ему сделали перевязку.
«Сейчас материал проверки находится в отделе полиции № 6. Мои доверители прошли судебно-медицинскую экспертизу. Девушка получила от неизвестного для нас удар в левую щечную область, у молодого человека — огнестрельное ранение, слава Богу, не проникающее. Надеемся на возбуждение уголовного дела и всестороннее и полное разбирательство со стороны органов МВД. Нападавший не выходил с нами на связь, извинений мы не слышали», — отметила адвокат Екатерина Соколовская.
Ранее в городском УМВД РФ говорили, что мужчина произвел выстрел случайно. Оба участника конфликта подали заявления в полицию. Силовики ведут проверку.
Пострадавший, который получил пулю.