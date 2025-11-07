«Пуля попала в грудь»: вскрылись новые подробности драки со стрельбой в Екатеринбурге. Фото

«Мы увидели, что они ругаются, а [травматический] пистолет одного из них лежал в траве. Рядом с ним стоял другой незнакомец, который охранял оружие. Внезапно к нам прибежала жена владельца пистолета, она пыталась увести супруга домой. Моя дочка стояла рядом с этой женщиной, в какой-то момент она выпнула пистолет, а в этот момент ее муж ударил мою дочь в лицо кулаком. После этого его уронили, он схватил пистолет и несколько раз выстрелил. Одна из пуль попала в левую грудь моего друга», — рассказала URA.RU мать пострадавшей.