Стало известно, чем увлекалась пропавшая в тайге с семьей Ирина Усольцева

Пропавшая в тайге вместе с мужем и дочерью Ирина Усольцева, по данным aif.ru, занималась духовными практиками, посвящёнными индуистской богине смерти Кали. Изучив её страницы в соцсетях, журналисты обнаружили, что женщина регулярно проводила длительные медитации, названные в честь этого божества.
В одной из последних записей Усольцева указывала, что начала новую «динамическую медитацию Кали» и описывала этот процесс как «снятие слоёв, как у луковицы, чтобы добраться до сути». Судя по публикациям, подобные практики могли длиться более двадцати дней.
Психолог Максим Баранов отметил, что подобные медитации могут быть опасны, так как «выводят на поверхность тяжёлые внутренние переживания и травмы».
Богиня Кали в индуизме символизирует разрушение и возрождение. Её изображают с четырьмя руками, синим телом и высунутым языком, с поясом из отрубленных рук и головой в одной из ладоней. В йоге практики Кали ассоциируются со смертью старого и рождением нового сознания.
Семья Усольцевых исчезла в конце сентября, отправившись в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. До сих пор их местонахождение неизвестно. Волонтёры и следователи не нашли ни личных вещей, ни следов пребывания семьи. В деле о пропаже, по данным СМИ, есть несколько несостыковок, которые пока не прояснены.
