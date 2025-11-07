Стало известно, чем увлекалась пропавшая в тайге с семьей Ирина Усольцева

Семья Усольцевых исчезла в конце сентября, отправившись в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. До сих пор их местонахождение неизвестно. Волонтёры и следователи не нашли ни личных вещей, ни следов пребывания семьи. В деле о пропаже, по данным СМИ, есть несколько несостыковок, которые пока не прояснены.