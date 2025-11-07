Жительница Красноярска воспользовалась смертью мужа в корыстных целях

Жительница Красноярска воспользовалась смертью своего мужа в корыстных целях. Подробности рассказали в краевой прокуратуре. Мужчина подписал контракт с Минобороны в мае 2023 года. Перед тем, как уехать «за ленточку», он позаботился, чтобы облегчить жизнь семьи в его отсутствие. Он оформил у нотариуса доверенность на свою супругу с широким кругом полномочий.
К сожалению, в октябре того же года мужчина погиб. И тогда супруга подсуетилась, чтоб поиметь на этом. Документ в связи со смертью доверителя автоматически утратил юридическую силу. Однако женщина с его помощью изготовила фиктивный договор купли-продажи квартиры, которая расположена в Кировском районе. И смогла зарегистрировать сделку в Роскадастре.
Квартира принадлежала ее мужу, у него были другие наследники. Но в результате мошенничества жены квартира перешла к ее родственнице. Ущерб законным наследникам составил 3,2 миллиона рублей. Уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение.