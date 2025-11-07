Удаление учётки с бывшей работы стоило комсомольчанке 700 тысяч рублей

После того, как женщина выполнила все условия, ее аккаунт на «Госуслугах» взломали, а в личном кабинете оформили «доверенность» на распоряжение имуществом и финансами. Затем пострадавшей позвонил «сотрудник силового ведомства», который убедил ее снять имеющиеся сбережения с депозита и перевести их на «безопасные счета». Женщина сняла деньги и совершила несколько переводов через банкоматы города.