Удаление учётки с бывшей работы стоило комсомольчанке 700 тысяч рублей

Комсомольчанка лишилась около 700 тысяч рублей после сообщения якобы в прошлого места работы. Женщине написали в мессенджер о необходимости удалить учетную запись с предыдущего места работы. Для этого потребовали сообщить ее номер телефона и код, который пришел на мобильное устройство, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После того, как женщина выполнила все условия, ее аккаунт на «Госуслугах» взломали, а в личном кабинете оформили «доверенность» на распоряжение имуществом и финансами. Затем пострадавшей позвонил «сотрудник силового ведомства», который убедил ее снять имеющиеся сбережения с депозита и перевести их на «безопасные счета». Женщина сняла деньги и совершила несколько переводов через банкоматы города.
После этого ей вновь позвонили и сказали, что необходимо снять оставшиеся на счетах сбережения и вновь перевести через банкоматы. В одном из отделений банка к пострадавшей подошла менеджер и помешала сделать перевод, объяснив, что потерпевшая стала жертвой мошенников. Сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.