В Арамиле начинающий водитель сбил подростка

В Арамиле молодой водитель сбил подростка. Авария произошла 6 ноября вечером на улице Мира. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
18-летний парень за рулем ВАЗ-2114 не заметил на дороге 12-летнего мальчика и совершил наезд. Ребенка с травмами доставили в больницу Екатеринбурга.
Водительский стаж молодого человека составлял всего полгода. На его машине не было знака «Начинающий водитель», хотя это обязательно. Алкоголь у водителя не обнаружили. Он объяснил, что на темной улице просто не разглядел пешехода.
— Также установлено, что пострадавший ребенок является местным жителем, возвращался из школы домой. Был одет в темную одежду без световозвращающих элементов и двигался по проезжей части в попутном направлении, что запрещено ПДД, — уточнили в Госавтоинспекции.
Сейчас полиция разбирается в случившемся. Проверят, как школа учит детей безопасности на дорогах. Маму мальчика могут привлечь к ответственности за недостаточный контроль за ребенком.
ГАИ напоминает, что водителям нужно быть внимательнее, особенно новичкам. В темное время суток важно снижать скорость. Родителям советуют покупать детям одежду со светоотражателями и учить их переходить дорогу только в положенных местах.