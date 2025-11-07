Ричмонд
В Арамиле начинающий водитель сбил подростка

Под Арамилем подросток пострадал в ДТП с начинающим водителем.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Арамиле молодой водитель сбил подростка. Авария произошла 6 ноября вечером на улице Мира. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

18-летний парень за рулем ВАЗ-2114 не заметил на дороге 12-летнего мальчика и совершил наезд. Ребенка с травмами доставили в больницу Екатеринбурга.

Водительский стаж молодого человека составлял всего полгода. На его машине не было знака «Начинающий водитель», хотя это обязательно. Алкоголь у водителя не обнаружили. Он объяснил, что на темной улице просто не разглядел пешехода.

— Также установлено, что пострадавший ребенок является местным жителем, возвращался из школы домой. Был одет в темную одежду без световозвращающих элементов и двигался по проезжей части в попутном направлении, что запрещено ПДД, — уточнили в Госавтоинспекции.

Сейчас полиция разбирается в случившемся. Проверят, как школа учит детей безопасности на дорогах. Маму мальчика могут привлечь к ответственности за недостаточный контроль за ребенком.

ГАИ напоминает, что водителям нужно быть внимательнее, особенно новичкам. В темное время суток важно снижать скорость. Родителям советуют покупать детям одежду со светоотражателями и учить их переходить дорогу только в положенных местах.