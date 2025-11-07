Ричмонд
В Новом Уренгое полыхнула квартира на Оптимистов. Видео

В Новом Уренгое (ЯНАО) в микрорайоне Оптимистов загорелась квартира многоэтажном жилом доме. Пламя вырвалось из окон и его заметили очевидцы.

В Новом Уренгое сгорела квартира в новостройке.

«В микрорайоне Оптимистов, 2/1, ранним утром загорелась квартира. Подробности выясняются», — сообщают журналисты «Импульс севера».

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в ГУ МЧС по ЯНАО. Там обещали сообщить подробности позже. По предварительным данным, открытое горение ликвидировали.

Видео: Клара, «Импульс севера».