В Приморье школьника наградили за спасение пятерых женщин от медведя

Подросток помог женщинам укрыться в безопасном месте и избежать атаки дикого животного.

Источник: Аргументы и факты

Пятнадцатилетний школьник из села Чугуевка Приморского края Тимофей Поляков удостоен медали Совета Федерации за проявленное мужество. Как сообщили в региональном министерстве ГО и ЧС, подросток спас пятерых женщин, которых мог атаковать медведь, вышедший из леса.

Инцидент произошёл летом этого года. Тимофей заметил дикого зверя, направлявшегося к полю, где находились женщины. Не растерявшись, он бросился к ним, чтобы предупредить об опасности. Благодаря его решительным действиям все женщины успели укрыться в безопасном месте, избежав нападения.

Сам школьник рассказал, что, увидев медведя, сразу понял угрозу и решил действовать.

«Через лес, обходя его, побежал на поле, чтобы вывести женщин из леса и привести в безопасное место», — цитирует его слова краевое законодательное собрание.

Ранее медведи напали на четырех человек в японской префектуре Акита, происшествия были зарегистрированы в разных районах.