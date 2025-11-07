В Приморье школьника наградили за спасение пятерых женщин от медведя

Пятнадцатилетний школьник из села Чугуевка Приморского края Тимофей Поляков удостоен медали Совета Федерации за проявленное мужество. Как сообщили в региональном министерстве ГО и ЧС, подросток спас пятерых женщин, которых мог атаковать медведь, вышедший из леса.
Инцидент произошёл летом этого года. Тимофей заметил дикого зверя, направлявшегося к полю, где находились женщины. Не растерявшись, он бросился к ним, чтобы предупредить об опасности. Благодаря его решительным действиям все женщины успели укрыться в безопасном месте, избежав нападения.
Сам школьник рассказал, что, увидев медведя, сразу понял угрозу и решил действовать.
«Через лес, обходя его, побежал на поле, чтобы вывести женщин из леса и привести в безопасное место», — цитирует его слова краевое законодательное собрание.
Ранее медведи напали на четырех человек в японской префектуре Акита, происшествия были зарегистрированы в разных районах.