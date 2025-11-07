В Приморье школьника наградили за спасение пятерых женщин от медведя

Инцидент произошёл летом этого года. Тимофей заметил дикого зверя, направлявшегося к полю, где находились женщины. Не растерявшись, он бросился к ним, чтобы предупредить об опасности. Благодаря его решительным действиям все женщины успели укрыться в безопасном месте, избежав нападения.