В Усолье-Сибирском задержали депутата местной думы по подозрению в особо крупном мошенничестве

Как полагает следствие, депутат, руководя строительной фирмой, заключил с администрацией Усолья-Сибирского контракты на покупку жилья для переселения людей из ветхих домов. С 2023 по 2024 год он предоставлял заведомо ложные документы об объемах и видах выполненных работ. На основании этих бумаг из бюджета его компании перечислялись авансовые платежи. Но квартиры в срок так и не были достроены и сданы.