В Усолье-Сибирском задержали депутата местной думы по подозрению в особо крупном мошенничестве

В Усолье-Сибирском депутата подозревают в особо крупном мошенничестве при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. 38-летнего народного избранника и руководителя строительной компании задержали. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком.

Источник: ТК Город

Как полагает следствие, депутат, руководя строительной фирмой, заключил с администрацией Усолья-Сибирского контракты на покупку жилья для переселения людей из ветхих домов. С 2023 по 2024 год он предоставлял заведомо ложные документы об объемах и видах выполненных работ. На основании этих бумаг из бюджета его компании перечислялись авансовые платежи. Но квартиры в срок так и не были достроены и сданы.

Позже администрация Усолья расторгла контракты и потребовала вернуть деньги вместе с неустойкой. Но средства не вернулись в бюджет. В итоге город потерял почти 60 миллионов рублей, а люди не дождались нового жилья.

Следователи уже провели обыски по местам работы и жительства подозреваемого, его допросили и задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.