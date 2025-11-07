Российский солдат в одиночку прогнал украинскую ДРГ

По информации ведомства, Затонский выполнял задачу по охране и обороне замаскированных опорных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Во время дежурства он заметил скрытное передвижение украинских диверсантов в направлении российских позиций. В министерстве подчеркнули, что самоотверженные и решительные действия ефрейтора позволили предотвратить захват позиций российских войск и избежать потерь среди личного состава.