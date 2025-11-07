На трассе под Ростовом в аварии с полуприцепом погиб человек

В Ростовской области на трассе между Семикаракорском и Волгодонском 77-летний мужчина за рулем «МАЗа» с полуприцепом, по предварительным данным, при повороте налево не пропустил «шестерку», которая ехала по встречной полосе. В результате машины столкнулись. Пассажир «ВАЗа», 53-летний мужчина, погиб на месте аварии. Водитель легкового автомобиля получил травмы.