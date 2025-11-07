Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе под Ростовом в аварии с полуприцепом погиб человек

В Ростовской области пенсионер устроил лобовую аварию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на трассе между Семикаракорском и Волгодонском 77-летний мужчина за рулем «МАЗа» с полуприцепом, по предварительным данным, при повороте налево не пропустил «шестерку», которая ехала по встречной полосе. В результате машины столкнулись. Пассажир «ВАЗа», 53-летний мужчина, погиб на месте аварии. Водитель легкового автомобиля получил травмы.

Как сообщили в донской ГАИ, на место трагедии выезжали следователи областного ГСУ.

— По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — сказали в ведомстве.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

В Каменске-Шахтинском 13-летнюю девочку сбила легковая машина.