Силы ПВО за ночь сбили 11 вражеских БПЛА над территорией России

Так, пять дронов сбили над Республикой Крым, еще три БПЛА — над территорией Брянской области. Кроме того, атаке подверглась Курская область — над регионом уничтожили два беспилотника.

Также один дрон зафиксировали над территорией Калужской области, добавили в Telegram-канале ведомства.

6 ноября в Волгоградской области в результате массированной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель. Удар привел к повреждениям на 24-этажном жилом доме по улице Гаря Хохолова, 4.

4 ноября украинский дрон также атаковал мирного жителя, который пытался покинуть город Купянск.

