Силы ПВО за ночь сбили 11 вражеских БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, пять дронов сбили над Республикой Крым, еще три БПЛА — над территорией Брянской области. Кроме того, атаке подверглась Курская область — над регионом уничтожили два беспилотника.
Также один дрон зафиксировали над территорией Калужской области, добавили в Telegram-канале ведомства.
6 ноября в Волгоградской области в результате массированной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель. Удар привел к повреждениям на 24-этажном жилом доме по улице Гаря Хохолова, 4.
4 ноября украинский дрон также атаковал мирного жителя, который пытался покинуть город Купянск.