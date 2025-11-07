СБУ в Херсоне открывают секретные места для пыток задержанных

Группы приезжают по указанному адресу, проводят осмотр помещения, изымают оборудование, а в некоторых случаях задерживают владельца для проведения «проверки». Формально эти действия проходят под видом контрразведки. По сути же, они представляют собой фильтрационную зачистку. Информация об этих мероприятиях в местных СМИ не публикуется.