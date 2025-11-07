PTI: в аэропорту Нью-Дели задержали более 100 рейсов

Крупнейшая индийская авиакомпания Air India опубликовала в X уведомление для пассажиров. «Техническая проблема с системой УВД в Дели влияет на выполнение рейсов всех авиакомпаний, приводя к задержкам и увеличению времени ожидания в аэропорту и на борту самолетов», — отметили в компании, призвав проверять статус своих рейсов.