PTI: в аэропорту Нью-Дели задержали более 100 рейсов

По словам одного из источников, возникли проблемы с автоматической системой передачи сообщений, которая предоставляет информацию для системы автоматического слежения, формирующей планы полетов.
По данным сайта отслеживания рейсов Flightradar24, задержка вылетов в аэропорту Дели составляет около 50 минут. Ежедневный рейс «Аэрофлота» из Москвы прибыл в столицу Индии ночью по расписанию, но вылетел обратно на час позже плана.
Крупнейшая индийская авиакомпания Air India опубликовала в X уведомление для пассажиров. «Техническая проблема с системой УВД в Дели влияет на выполнение рейсов всех авиакомпаний, приводя к задержкам и увеличению времени ожидания в аэропорту и на борту самолетов», — отметили в компании, призвав проверять статус своих рейсов.
Пока ведется устранение поломки, авиадиспетчеры составляют планы полетов вручную, используя имеющиеся данные, что занимает много времени и сказывается на работе аэропорта.