Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

PTI: в аэропорту Нью-Дели задержали более 100 рейсов

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Нью-Дели столкнулся с поломкой системы управления воздушным движением (УВД), из-за которой в последние часы были задержаны около 100 рейсов. Об этом сообщает агентство PTI.

Источник: Аргументы и факты

По словам одного из источников, возникли проблемы с автоматической системой передачи сообщений, которая предоставляет информацию для системы автоматического слежения, формирующей планы полетов.

По данным сайта отслеживания рейсов Flightradar24, задержка вылетов в аэропорту Дели составляет около 50 минут. Ежедневный рейс «Аэрофлота» из Москвы прибыл в столицу Индии ночью по расписанию, но вылетел обратно на час позже плана.

Крупнейшая индийская авиакомпания Air India опубликовала в X уведомление для пассажиров. «Техническая проблема с системой УВД в Дели влияет на выполнение рейсов всех авиакомпаний, приводя к задержкам и увеличению времени ожидания в аэропорту и на борту самолетов», — отметили в компании, призвав проверять статус своих рейсов.

Пока ведется устранение поломки, авиадиспетчеры составляют планы полетов вручную, используя имеющиеся данные, что занимает много времени и сказывается на работе аэропорта.