В Харьковской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

Российские военные нанесли удары по местам запусков украинских беспилотников и пунктам дислокации наемников в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Все цели были уничтожены.

В Чугуеве уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ.

«Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчетов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов [Украины], а также пункт временной дислокации иностранных наемников в Чугуеве», — рассказал источник. Его слова передает РИА Новости.

Ранее российскими военными был нанесен удар по пункту временной дислокации резервов третьей бригады ВСУ в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области. В результате удара были сорваны планы украинского командования по переброске подразделений на хатненское направление, передает «Царьград».

