В Миассе на школьницу напал сожитель женщины, которую обвиняют в отравлении сына наркотиками

В Миассе под суд отправится сожитель женщины, которую обвиняют в отравлении двухлетнего сына наркотиками. Уголовное дело 33-летнего горожанина не связано с трагедией в семье: мужчина будет отвечать за грабеж с применением насилия.
В сентябре миасец встретил на улице 16-летнюю девочку со смартфоном в руках. Он набросился на школьницу, сдавил ей шею и насильно разжал руки. Забрав телефон за 53 тыс. рублей, мужчина сбежал. Но в тот же день его поймали полицейские.
Как уточнили в прокуратуре Челябинской области, у мужчины уже имеется несколько судимостей.
После гибели двухлетнего сына миасец поучаствовал в телепрограмме. Там он обвинял сожительницу в том, что она вколола ребенку сильнодействующий препарат, чтобы успокоить. При этом оба родителя сами постоянно употребляли наркотики.