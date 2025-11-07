В Миассе на школьницу напал сожитель женщины, которую обвиняют в отравлении сына наркотиками

В сентябре миасец встретил на улице 16-летнюю девочку со смартфоном в руках. Он набросился на школьницу, сдавил ей шею и насильно разжал руки. Забрав телефон за 53 тыс. рублей, мужчина сбежал. Но в тот же день его поймали полицейские.