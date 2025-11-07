Ричмонд
В Миассе на школьницу напал сожитель женщины, которую обвиняют в отравлении сына наркотиками

Сожитель женщины, которую обвиняют в отравлении сына, напал на девочку в Миассе.

Источник: Комсомольская правда

В Миассе под суд отправится сожитель женщины, которую обвиняют в отравлении двухлетнего сына наркотиками. Уголовное дело 33-летнего горожанина не связано с трагедией в семье: мужчина будет отвечать за грабеж с применением насилия.

В сентябре миасец встретил на улице 16-летнюю девочку со смартфоном в руках. Он набросился на школьницу, сдавил ей шею и насильно разжал руки. Забрав телефон за 53 тыс. рублей, мужчина сбежал. Но в тот же день его поймали полицейские.

Как уточнили в прокуратуре Челябинской области, у мужчины уже имеется несколько судимостей.

После гибели двухлетнего сына миасец поучаствовал в телепрограмме. Там он обвинял сожительницу в том, что она вколола ребенку сильнодействующий препарат, чтобы успокоить. При этом оба родителя сами постоянно употребляли наркотики.