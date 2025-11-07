Politico: российские активы могут оставить Украину без денег

Ранее в Евросоюзе наметились разногласия по вопросу использования замороженных российских активов. Италия, Франция и Бельгия выступили против идеи применения этих средств в качестве обеспечения для кредитов Украине, передает «Царьград». Правительства Италии и Франции объясняют свою позицию опасениями юридических рисков и потенциальной финансовой ответственности в случае, если международный суд признает такие действия противозаконными. Бельгия, на территории которой через платформу Euroclear хранится значительная часть активов, также выражает несогласие с этим планом.