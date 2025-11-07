Ричмонд
Ночью над Россией перехватили 11 украинских беспилотников

Силы ПВО отработали по целям в четырех регионах.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные силы противовоздушной обороны России ночью перехватили над территорией страны 11 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, пять БПЛА сбили в Крыму, три — в Брянской области, два — в Курской и один — в Калужской.

Курский губернатор Александр Хинштейн в ночное время проинформировал, что в результате украинской беспилотной атаки в регионе пострадал мужчина — дрон ударил по молоковозу, за рулем которого он находился.

