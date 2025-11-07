Ночью над Россией перехватили 11 украинских беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны России ночью перехватили над территорией страны 11 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, пять БПЛА сбили в Крыму, три — в Брянской области, два — в Курской и один — в Калужской.
Курский губернатор Александр Хинштейн в ночное время проинформировал, что в результате украинской беспилотной атаки в регионе пострадал мужчина — дрон ударил по молоковозу, за рулем которого он находился.
