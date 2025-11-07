Пенсионерка погибла в ДТП под Михайловском

В Нижнесергинском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась вечером на 9-м километре автодороги Михайловск — граница Челябинской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительной информации, 75-летний водитель Lada Granta при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Hyundai. В результате столкновения автомобилей погибла 66-летняя пассажирка Lada. Водитель и второй пассажир этой же машины получили травмы. В Hyundai пострадали 57-летний водитель и его 73-летний пассажир.
Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.
— Водитель и пассажиры автомобиля Lada — местные жители. Водитель и пассажир автомобиля Hyundai — жители Челябинской области, — уточнили в Госавтоинспекции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ провели необходимые замеры, зафиксировали обстоятельства аварии и опросили свидетелей.