Пенсионерка погибла в ДТП под Михайловском

По предварительной информации, 75-летний водитель Lada Granta при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Hyundai. В результате столкновения автомобилей погибла 66-летняя пассажирка Lada. Водитель и второй пассажир этой же машины получили травмы. В Hyundai пострадали 57-летний водитель и его 73-летний пассажир.