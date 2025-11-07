Ричмонд
В Ростовской области за сутки произошли четыре пожара

Донские спасатели четыре раза за сутки выезжали на техногенные возгорания.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшие сутки, 6 ноября, выдались для сотрудников МЧС относительно спокойными. Как рассказали в ведомстве, спасатели четыре раза выезжали на техногенные пожары. Также специалисты дважды привлекались для работ по устранению последствий аварий.

— На происшествия выезжали 124 специалиста, была задействована 31 спецмашина, — сказали в ведомстве.

Также в областном МЧС добавили, что сегодня, 7 ноября, в регионе облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня местами туман.

