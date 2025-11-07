В Ростовской области за сутки произошли четыре пожара

В Ростовской области минувшие сутки, 6 ноября, выдались для сотрудников МЧС относительно спокойными. Как рассказали в ведомстве, спасатели четыре раза выезжали на техногенные пожары. Также специалисты дважды привлекались для работ по устранению последствий аварий.