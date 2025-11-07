Ричмонд
Отсутствием тротуара в челябинской деревне заинтересовался Бастрыкин

Жители Ключей в Сосновском районе страдают от отсутствия тротуара, дороги и уличного освещения.

Источник: Аргументы и факты

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по итогам проверки обращений жителей деревни Ключи в Сосновском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Проверка организована по факту обращения местных жителей, которые жалуются на многолетнее отсутствие дороги, тротуара и уличного освещения. Жители опасаются за свою безопасность, в том числе и за детей. Проверка проводится по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СКР Константину Правосудову представить доклад о ситуации и ходе проверки.