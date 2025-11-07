Под Екатеринбургом вынесли приговор водителю, сбившему насмерть малышку. Фото

«Подковрина признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ и назначили ему наказание в виде 2,5 лет колонии-поселении. Наказание заменено принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% от заработка в доход государства», — сообщили в инстанции. Также его лишили водительских прав на тот же срок.