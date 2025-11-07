Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Екатеринбургом вынесли приговор водителю, сбившему насмерть малышку. Фото

Березовский городской суд вынес приговор Дмитрию Подковрину, который насмерть сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

ДТП унесло жизнь 4-летней девочки.

Березовский городской суд вынес приговор Дмитрию Подковрину, который насмерть сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Подковрина признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ и назначили ему наказание в виде 2,5 лет колонии-поселении. Наказание заменено принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% от заработка в доход государства», — сообщили в инстанции. Также его лишили водительских прав на тот же срок.

Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. Он объяснил, что не заметил людей на пешеходном переходе.

Как писало URA.RU, авария произошла днем 23 мая на улице Гагарина. Подковрин ехал на грузовике Mazda Titan и сбил 35-летнюю женщину с дочкой. Пешеходы переходили дорогу по зебре, водитель обязан был уступить им дорогу.

Подковрин признался гаишникам, что не заметил их из-за автомобиля, который остановился в правой полосе. Женщина получил травмы, а дочка скончалась у нее на глазах в скорой помощи.

Против Дмитрия возбудили уголовное дело. Он признал вину в случившемся. Во время судебного разбирательства мужчина заявил, что у его жены — онкология, а родители уже не работают. Его стаж вождения — 20 лет, ранее он не попал в серьезные аварии.

Авария произошла 23 мая.