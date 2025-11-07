Bloomberg: США давят на Венгрию, чтобы она отказалась от российской нефти

В документе 10 сенаторов выражают обеспокоенность тем, что Венгрия не показала «никаких признаков снижения своей зависимости от российского ископаемого топлива». Они призвали правительство Орбана присоединиться к инициативе Еврокомиссии, предполагающей полный отказ от импорта российских энергоресурсов к 2027 году. Среди подписавших резолюцию — республиканцы Роджер Уикер, Тома Тиллис и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, а также демократы Джинн Шахин, Крис Ван Холлен и Крис Кунс.