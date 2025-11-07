Bloomberg: США давят на Венгрию, чтобы она отказалась от российской нефти

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти.
Группа сенаторов США выступила с резкой критикой энергетической политики Венгрии, сообщает одно из международных информагентств. В преддверии визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Штаты и его запланированной встречи с американским президентом Дональдом Трампом законодатели призвали Будапешт отказаться от закупок российских энергоносителей.
«Двухпартийная группа сенаторов США призывает Венгрию прекратить закупку российских энергоносителей в то время, как премьер-министр этой страны Виктор Орбан готовится встретиться с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу», — пишет Bloomberg. Издание ссылается на резолюцию.
В документе 10 сенаторов выражают обеспокоенность тем, что Венгрия не показала «никаких признаков снижения своей зависимости от российского ископаемого топлива». Они призвали правительство Орбана присоединиться к инициативе Еврокомиссии, предполагающей полный отказ от импорта российских энергоресурсов к 2027 году. Среди подписавших резолюцию — республиканцы Роджер Уикер, Тома Тиллис и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, а также демократы Джинн Шахин, Крис Ван Холлен и Крис Кунс.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости продолжать борьбу за доступ к российским нефти и газу, поскольку их невозможно заменить альтернативными источниками. Он предупредил, что ограничение поставок вызовет дефицит энергии и рост цен на коммунальные услуги. Премьер Венгрии также раскритиковал санкции ЕС против российской энергетики, назвав их неэффективными, а введение 19-го пакета ограничений — свидетельством провала предыдущих.