CNN: на военную базу под Вашингтоном доставили посылку с белым порошком

В качестве меры предосторожности в здании, на адрес которого пришла посылка, и прилегающем к нему строении была проведена эвакуация. Экстренные службы работают на месте происшествия, они установили, что непосредственной угрозы для жизни людей нет. Состав вещества пока не определен, но специалисты по работе с опасными веществами пришли к предварительному выводу, что оно не представляет опасности.