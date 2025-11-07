Ричмонд
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Ленинградском проспекте

Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте (в районе д. 3, стр. 1). Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В районе ДТП наблюдается затруднение движения на 1,5 километра. Рекомендуется выбирать пути объезда.

5 ноября несколько автомобилей также попали в аварию на Северо-Восточной хорде. ДТП произошло на съезде с Перовской эстакады.

Кроме того, несколько машин столкнулись на внутренней стороне 64-го километра МКАД. По предварительным данным, никто из водителей не пострадал.