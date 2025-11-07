В Абакане загорелся драмтеатр

Пожар в драмтеатре в Абакане. Видео © Telegram / МЧС по Республике Хакасия.
Информация о происшествии поступила от охранника в 5:38 утра по местному времени (01:38 мск), и уже через шесть минут расчеты МЧС были на месте.
По данным ведомства, в подвале горели аккумуляторы аварийного освещения. Для безопасности муниципальные энергетики полностью обесточили здание. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электрооборудования.
