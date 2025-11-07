Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Абакане загорелся драмтеатр

В Абакане пожарные потушили возгорание в подвале местного драматического театра. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: Life.ru

Пожар в драмтеатре в Абакане. Видео © Telegram / МЧС по Республике Хакасия.

Информация о происшествии поступила от охранника в 5:38 утра по местному времени (01:38 мск), и уже через шесть минут расчеты МЧС были на месте.

По данным ведомства, в подвале горели аккумуляторы аварийного освещения. Для безопасности муниципальные энергетики полностью обесточили здание. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электрооборудования.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.