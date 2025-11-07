Ричмонд
На «Красноярских Столбах» пострадала 73-летняя туристка

Спасатели вынесли с территории нацпарка пострадавшую женщину.

Источник: Комсомольская правда

На «Красноярских Столбах» пострадала 73-летняя женщина. Она приехала прогуляться по первому снегу накануне, 6 ноября. Но по каким-то роковым стечениям обстоятельства упала, травмировала ногу.

Спасатели наложили шину, доставили женщину до выхода на улицу Свердловскую и там передали в руки ожидавшей машины скорой помощи.

Специалисты КГКУ «Спасатель» предупредили посетителей национального парка о сложных погодных условиях на предстоящие выходные. В скальном районе «Красноярских Столбов» сейчас сильный гололед.

Соблюдайте меры безопасности!