Два человека погибли при пожаре в Новом Уренгое. Видео

В Новом Уренгое (ЯНАО) прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в Новом Уренгое.

«Установлено, что очаг возгорания находился в одной из квартир дома на четвертом этаже. В ходе разведки караулом противопожарной службы в жилом помещении обнаружены тела двух лиц, мужчины и женщины», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выезжал и.о. прокурора города Вячеслав Зайков. Ход расследования причин возгорания и гибели людей взят на особый контроль надзорным ведомством.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в микрорайоне Оптимистов загорелась квартира многоэтажном жилом доме. Пламя вырвалось из окон и его заметили очевидцы.