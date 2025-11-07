Более 19 тысяч семей в Башкирии получили выплаты при рождении детей

Для родителей, которые официально трудоустроены, это пособие назначается автоматически. Тем, кто не работает, а также усыновителям и опекунам, необходимо самим подать заявление. Сделать это можно через отделения Соцфонда, МФЦ или на портале «Госуслуги» в течение полугода с момента рождения малыша.