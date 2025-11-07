Более 19 тысяч семей в Башкирии получили выплаты при рождении детей

За первые три квартала 2025 года единовременное пособие при появлении ребенка получили более 19 тысяч семей Башкирии. Как сообщили в Социальном фонде, общий объем выплат превысил 620 миллионов рублей, а размер помощи на каждого новорожденного составил 30 982 рубля.
Для родителей, которые официально трудоустроены, это пособие назначается автоматически. Тем, кто не работает, а также усыновителям и опекунам, необходимо самим подать заявление. Сделать это можно через отделения Соцфонда, МФЦ или на портале «Госуслуги» в течение полугода с момента рождения малыша.
В Соцфонде уточнили, что право на получение этой выплаты есть у всех, кто проживает на территории России, включая иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев. По всем вопросам, связанным с пособиями, можно обратиться в единый контакт-центр фонда по бесплатному номеру 8 (800) 100−00−01.
Для сравнения: по данным за прошлый год, в Башкирии родились 32 тысячи младенцев, а за восемь месяцев 2024 года было зарегистрировано около 22,5 тысяч новорождённых.
