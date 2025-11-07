Водителя грузовика осудили за гибель девочки на пешеходном переходе

В Березовском суде вынесли приговор водителю грузовика Mazda Titan, который в мае сбил женщину и ее четырехлетнюю дочь на пешеходном переходе на улице Гагарина. Девочка погибла по дороге в больницу, а мать получила травмы. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.