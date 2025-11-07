Водителя грузовика осудили за гибель девочки на пешеходном переходе

В Березовском суде вынесли приговор водителю грузовика Mazda Titan, который в мае сбил женщину и ее четырехлетнюю дочь на пешеходном переходе на улице Гагарина. Девочка погибла по дороге в больницу, а мать получила травмы. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
За рулем автомобиля находился 43-летний Дмитрий Коврин. Суд установил, что водитель управлял исправным автомобилем и должен был уступить дорогу пешеходам, которые переходили улицу по регулируемому переходу. Коврин полностью признал вину и пояснил, что просто не заметил людей на «зебре».
— В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности», — уточнили в Областном суде.
Мужчину приговорили к 2,5 года колонии-поселения, но позже суд заменил наказание на принудительные работы. С зарплаты водителя будут удерживать 15% в пользу государства. Также его лишили прав на 2,5 года.