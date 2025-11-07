Стало известно, кто стоит за «Бойцовским клубом» подростков в Краснодаре

В Краснодаре группа подростков устроила настоящий «Бойцовский клуб» во дворах. В них участвуют около 30-ти человек в возрасте от 12 до 16 лет.
Они дерутся по вечерам в местах без камер и снимают избиения на видео. В сети уже появились записи, где видно, как подростки ломают друг другу кости и разбивают лица, передает телеграм-канал Baza.
Местные жители говорят, что главная среди них — 16-летняя Лиза. Её прозвали Тайлером Дерденом. У неё короткая стрижка и выбиты передние зубы. По словам очевидцев, она сама дерётся и организует встречи. Почти все участники занимаются единоборствами.
Пострадали несколько детей. 14-летнюю девочку избили до потери сознания, у неё перелом носа и выбиты зубы. Мужчину, который попытался вмешаться, увезли на скорой — после удара он временно потерял память.
Уточняется, что родители пострадавших уже обратились в полицию и собираются идти в Следственный комитет.
