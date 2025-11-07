Стало известно, кто стоит за «Бойцовским клубом» подростков в Краснодаре

Местные жители говорят, что главная среди них — 16-летняя Лиза. Её прозвали Тайлером Дерденом. У неё короткая стрижка и выбиты передние зубы. По словам очевидцев, она сама дерётся и организует встречи. Почти все участники занимаются единоборствами.