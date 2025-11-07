Девочка погибла при пожаре в Новосибирской области, шесть человек пострадали

Еще один человек с травмами средней степени тяжести находится в травматологическом отделении. Трое граждан после оказания медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для ликвидации последствий происшествия на месте работали две бригады скорой помощи.