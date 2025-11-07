Ричмонд
Девочка погибла при пожаре в Новосибирской области, шесть человек пострадали

Пожар в селе Улыбино унес жизнь 12-летней девочки.

Источник: Комсомольская правда

В селе Улыбино Новосибирской области произошел крупный пожар, в результате которого погиб один человек и пострадало еще шестеро. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По информации ведомства, во время возгорания пострадали семь человек. Один из них погиб на месте до прибытия медиков. Двое пострадавших были доставлены в отделение реанимации Искитимской центральной районной больницы.

Еще один человек с травмами средней степени тяжести находится в травматологическом отделении. Трое граждан после оказания медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для ликвидации последствий происшествия на месте работали две бригады скорой помощи.

Региональное следственное управление СК России сообщило, что погибшей оказалась 12-летняя девочка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования и его результаты взяты на особый контроль районной прокуратурой.

Прежде в садоводстве «Ржевка-1» Красногвардейского района Петербурга произошел взрыв газового баллона, после чего вспыхнул сильный пожар. В результате трагедии погибла женщина с двумя детьми.