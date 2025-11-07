МЧС опубликовали кадры с места смертельного пожара в Новом Уренгое. Фото

«В 04:34 7 ноября в пожарную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Оптимистов д. 2/1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение на балконе четвертого этажа. Открытое горение ликвидировано в 5:17», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС в официальном telegram-канале.