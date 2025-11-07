Следствие устанавливает причину гибели мужчины и женщины на пожаре в Новом Уренгое. Видео

Руководитель следственного управления СК России по ЯНАО генерал-майор юстиции А. Н. Егоров взял на контроль ход доследственной проверки, в рамках которой для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, призванные определить причины гибели людей и возникновения возгорания.