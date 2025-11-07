Нелегальные мигранты пытались уйти от полиции в Болгарии, есть погибшие

По информации органов, на месте происшествия погибли шесть человек. Еще трое пассажиров с ранениями были доставлены в больницу. Водитель автомобиля, гражданин Румынии, не пострадал и был задержан. Сейчас он находится в полиции. Других подробностей происшествия пока не сообщается.