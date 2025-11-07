В смертельной аварии в Тюмени погиб врач

«Сегодня мы скорбим вместе с семьей и коллегами молодого врача-терапевта КДЦ “Нефтяник” Айбека Инамжоновича Аскарова, трагически погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия. Светлый и отзывчивый доктор Аскаров оставил добрый след в сердцах пациентов и коллег», — такое сообщение появилось в официальной группе центра в соцсети «ВКонтакте».