В США военные отравились неизвестным порошком на базе после визита Трампа

Инцидент произошёл, когда подозрительный пакет, содержащий белый порошок, был вскрыт на базе. Лица, находившиеся поблизости, почувствовали недомогание и были доставлены в госпиталь.
Несмотря на то, что предварительный полевой тест, проведённый командой по работе с опасными материалами (HAZMAT), не выявил ничего страшного, расследование инцидента продолжается. Следователи также изучают материалы с политической пропагандой, обнаруженные внутри пакета.
Военная база Эндрюс, расположенная недалеко от Вашингтона, является стратегически важным объектом и регулярно используется для служебных поездок высокопоставленных лиц США, включая президента, вице-президента и других членов администрации. В частности, глава Белого дома Дональд Трамп посещал базу в среду.
А 25 марта в ходе учений на центральном военном полигоне в Пабраде. Четверо американских военнослужащих выехали на гусеничной машине и исчезли. Затем боевую единицу обнаружили в болоте, но из-за сложных условий добраться до неё удалось спустя почти неделю. Весь экипаж погиб.
