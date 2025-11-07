Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США военные отравились неизвестным порошком на базе после визита Трампа

На американской военной базе Эндрюс в штате Мэриленд эвакуировали одно из зданий и госпитализировали нескольких человек после вскрытия пакета с неизвестным порошком. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на командование базы и источники, знакомые с ходом расследования.

Инцидент произошёл, когда подозрительный пакет, содержащий белый порошок, был вскрыт на базе. Лица, находившиеся поблизости, почувствовали недомогание и были доставлены в госпиталь.

Несмотря на то, что предварительный полевой тест, проведённый командой по работе с опасными материалами (HAZMAT), не выявил ничего страшного, расследование инцидента продолжается. Следователи также изучают материалы с политической пропагандой, обнаруженные внутри пакета.

Военная база Эндрюс, расположенная недалеко от Вашингтона, является стратегически важным объектом и регулярно используется для служебных поездок высокопоставленных лиц США, включая президента, вице-президента и других членов администрации. В частности, глава Белого дома Дональд Трамп посещал базу в среду.

А 25 марта в ходе учений на центральном военном полигоне в Пабраде. Четверо американских военнослужащих выехали на гусеничной машине и исчезли. Затем боевую единицу обнаружили в болоте, но из-за сложных условий добраться до неё удалось спустя почти неделю. Весь экипаж погиб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше