В США военные отравились неизвестным порошком на базе после визита Трампа

На американской военной базе Эндрюс в штате Мэриленд эвакуировали одно из зданий и госпитализировали нескольких человек после вскрытия пакета с неизвестным порошком. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на командование базы и источники, знакомые с ходом расследования.