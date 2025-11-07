В Перми мужчина больше четырёх лет унижал и травил соседку-родственницу

Мужчина больше четырёх лет унижал и травил свою соседку-родственницу в Перми, сообщает краевой суд.
Как рассказывает инстанция, ссора между соседями началась из-за раздела земельных участков и строительства дома. Подозревая живущую по соседству родственницу в захвате земли, пермяк начал доводить женщину: унижать её, подбрасывать к двери мусор и стучать в окна. Уставшая женщина обратилась за помощью к врачу-психиатру, который выявил у неё тревожно-депрессивное расстройство.
Тем не менее, травля продолжилась, и пермячка приняла решение подать иск на родственника в суд. Первой инстанцией, рассмотревшей заявление, стал Ленинский районный суд.
«Суд первой инстанции установил, что обращение к врачу-психиатру не свидетельствует о том, что именно действия ответчика стали катализатором или причиной развития тревожно-депрессивного состояния истца. Суд частично удовлетворил её требования», — рассказывает краевой суд.
Районная инстанция присудила женщине 30 тысяч рублей за моральный вред и 93,5 тысячи рублей возмещения за экспертизу. Возмущённая пермячка оспорила решение в Пермском краевом суде, который постановил, что систематические и регулярные оскорбления в адрес женщины являются «травлей». Инстанция увеличила размер моральной компенсации до 100 тысяч рублей.