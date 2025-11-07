В Перми мужчина больше четырёх лет унижал и травил соседку-родственницу

Как рассказывает инстанция, ссора между соседями началась из-за раздела земельных участков и строительства дома. Подозревая живущую по соседству родственницу в захвате земли, пермяк начал доводить женщину: унижать её, подбрасывать к двери мусор и стучать в окна. Уставшая женщина обратилась за помощью к врачу-психиатру, который выявил у неё тревожно-депрессивное расстройство.