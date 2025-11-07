Автомобиль сбил инвалида в коляске на Ленинградском проспекте

Водитель автомобиля Peugeot сбил мужчину, который двигался в инвалидном кресле по проезжей части Ленинградского проспекта. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.
Трагедия произошла в районе дома 1. Автомобилист совершил наезд на мужчину, после чего его отбросило на полосу встречного движения. Там на него наехал водитель автомобиля Toyota.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение в районе дорожной аварии затруднено, выбирайте маршруты объезда, — добавили в Telegram-канале ведомства.
