Автомобиль сбил инвалида в коляске на Ленинградском проспекте

Водитель автомобиля Peugeot сбил мужчину, который двигался в инвалидном кресле по проезжей части Ленинградского проспекта. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Трагедия произошла в районе дома 1. Автомобилист совершил наезд на мужчину, после чего его отбросило на полосу встречного движения. Там на него наехал водитель автомобиля Toyota.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение в районе дорожной аварии затруднено, выбирайте маршруты объезда, — добавили в Telegram-канале ведомства.

6 ноября на Афанасовском шоссе водитель легкового автомобиля марки Mercedes насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.