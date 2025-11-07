Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер пострадал после атаки дронов: карта ударов БПЛА за 7 ноября

В ночь на 7 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 11 беспилотников над регионами страны. Самолетные дроны противника были уничтожены над Крымом, Брянской, Белгородской, Курской и Калужской областями. Подробнее об обстановке в регионах — на карте URA.RU.

11 украинских дронов были сбиты над Россией в ночь на 7 ноября.

В ночь на 7 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 11 беспилотников над регионами страны. Самолетные дроны противника были уничтожены над Крымом, Брянской, Белгородской, Курской и Калужской областями. Подробнее об обстановке в регионах — на карте URA.RU.

Обозначения на карте атаки дронов.

Минобороны сообщило об 11 дронах.

По данным российского оборонного ведомства воздушные цели противника были нейтрализованы над территориями четырех регионов: пять БПЛА были сбиты над Республикой Крым, три — над Брянской областью, еще два беспилотника — над Курской областью и последний — над Калужской областью.

Под Курском пострадал пожилой мужчина.

В Курской области в результате атаки беспилотников пострадал 60-летний мужчина в Рыльском районе. Об этом написал губернатор региона Александр Хинштейн. По словам главы области, пострадавший получил осколочные ранения бедра и живота и был доставлен в центральную районную больницу.

Кроме того, в городе Курчатове произошло аварийное отключение электричества, затронувшее часть горожан. Однако Хинштейн затем уточнил, что отключение не было связано с внешним воздействием. Спустя некоторое время аварийные бригады оперативно восстановили электроснабжение.

В остальных — без последствий.

Над территорией Калужской области, по предварительной информации, был уничтожен один беспилотник в районе Боровского муниципального округа. На месте работала оперативная группа. По словам главы региона Владислава Шапши, пострадавших не зафиксировано, как и повреждений.

Схожая ситуация и в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз подчеркнул, что регион попытались атаковать три дрона, но в результате никто не пострадал. В Белгородской области этой ночью также сообщалось об объявлении беспилотной опасности, однако спустя всего несколько минут он был снят.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше