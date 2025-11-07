CNN: пакет с неизвестным веществом напугал американских солдат

По предварительным данным, непосредственной угрозы для жизни людей нет. Сотрудники, работающие с опасными веществами, провели первоначальный анализ и пришли к выводу, что вещество, скорее всего, не представляет опасности. Окончательный состав порошка пока не установлен и выясняется. По информации CNN, в посылке также находились материалы, содержащие политическую пропаганду.