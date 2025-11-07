Ричмонд
Из пожара в уфимской многоэтажке спасли 15 человек

В Уфе произошел пожар в многоэтажке, эвакуированы 40 человек.

Источник: МЧС по РБ

Ночью в Уфе на проспекте Октября случился пожар в многоквартирном доме. Возгорание произошло в электрощитовой комнате на шестом этаже, что привело к сильному задымлению, сообщает МЧС по Башкирии.

Спасатели ведомства оперативно прибыли на место и с помощью специального оборудования спасли 15 человек, включая троих детей. Еще 25 жильцов смогли самостоятельно покинуть здание. Для защиты людей и уменьшения задымления пожарные использовали методику тактической вентиляции.

Возгорание удалось локализовать на площади всего один квадратный метр. К счастью, никто не пострадал. В ликвидации пожара были задействованы 21 спасатель и 6 единиц спецтехники. Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причину происшедшего.