Из пожара в уфимской многоэтажке спасли 15 человек

Ночью в Уфе на проспекте Октября случился пожар в многоквартирном доме. Возгорание произошло в электрощитовой комнате на шестом этаже, что привело к сильному задымлению, сообщает МЧС по Башкирии.
Спасатели ведомства оперативно прибыли на место и с помощью специального оборудования спасли 15 человек, включая троих детей. Еще 25 жильцов смогли самостоятельно покинуть здание. Для защиты людей и уменьшения задымления пожарные использовали методику тактической вентиляции.
Возгорание удалось локализовать на площади всего один квадратный метр. К счастью, никто не пострадал. В ликвидации пожара были задействованы 21 спасатель и 6 единиц спецтехники. Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причину происшедшего.