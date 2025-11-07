В Петербурге завершено расследование дела о банде Волова из 90-х годов

Расследование показало, что Волов создал жестко структурированную преступную группировку в начале 1990-х годов. Для поддержания дисциплины он приказывал устранять не только конкурентов, но и собственных соучастников. Жертвами банды стали как криминальные авторитеты, так и обычные люди. Преступления совершались в разных районах города и области — от Химического переулка в Петербурге до Всеволожского и Ломоносовского районов.