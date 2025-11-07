В Петербурге завершено расследование дела о банде Волова из 90-х годов

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела о преступлениях, совершенных организованной бандой под руководством Андрея Волова. Группа действовала в Петербурге и Ленинградской области с 1994 по 2000 год, совершив не менее 15 заказных убийств. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.
Расследование показало, что Волов создал жестко структурированную преступную группировку в начале 1990-х годов. Для поддержания дисциплины он приказывал устранять не только конкурентов, но и собственных соучастников. Жертвами банды стали как криминальные авторитеты, так и обычные люди. Преступления совершались в разных районах города и области — от Химического переулка в Петербурге до Всеволожского и Ломоносовского районов.
— Следствие по этому делу продолжалось несколько лет. Следователям вместе с оперативниками пришлось восстанавливать события 25-летней давности. Они провели десятки экспертиз, включая судебно-медицинские, баллистические и криминалистические. Под тяжестью собранных доказательств сам лидер банды Волов дал признательные показания и изобличил своих подельников, — говорится в пресс-службе Следкома.
На данный момент уголовные дела в отношении пяти участников банды уже направлены в суд. Ранее дела в отношении самого Волова и двух других участников, заключивших досудебные соглашения, были выделены в отдельное производство. Двоим фигурантам суд уже вынес обвинительные приговоры.