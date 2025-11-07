Ричмонд
Водитель «Toyota Corolla» погиб при столкновении с фурой в Шелеховском районе

44-летний мужчина ехал в сторону Слюдянки и не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Водитель «Toyota Corolla» погиб при столкновении с фурой в Шелеховском районе. Авария произошла утром 7 ноября на 69 километре федеральной автодороги «Байкал» возле поселка Граматуха. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— 44-летний водитель «Toyota Corolla» ехал в сторону Слюдянки. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на «встречку», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На встречной полосе иномарка влетела в большегруз «Scania» УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

На дороге он столкнулся с большегрузом «Scania». Из-за сильного удара владелец иномарки погиб на месте происшествия до приезда врачей. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице Приангарья по улице 30-й Дивизии ограничат движение транспорта с 10 по 21 ноября.