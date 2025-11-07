Водитель «Toyota Corolla» погиб при столкновении с фурой в Шелеховском районе. Авария произошла утром 7 ноября на 69 километре федеральной автодороги «Байкал» возле поселка Граматуха. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— 44-летний водитель «Toyota Corolla» ехал в сторону Слюдянки. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на «встречку», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
На встречной полосе иномарка влетела в большегруз «Scania» УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
На дороге он столкнулся с большегрузом «Scania». Из-за сильного удара владелец иномарки погиб на месте происшествия до приезда врачей. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.
