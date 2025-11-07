Самолет-разведчик ВВС США заметили над Черным морем вблизи Крыма и Кубани

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U с позывным JAKE37 заметили над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края. Воздушное судно, по данным Flightradar24, зафиксировали вечером 6 ноября.
Самолет, взлетевший с американской военной базы Милденхолл в Великобритании, пролетел мимо берегов Севастополя. Преодолев путь по параллели вблизи Новороссийска и Геленджика, он развернулся и отправился в сторону Румынии.
Самолет Boeing RC-135U Combat Sent ведет стратегическую разведку путем перехвата радиоэлектронных сигналов и мониторинга на суше, море и в воздухе.