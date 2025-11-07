СК запросил доклад о загадочной гибели женщины в море под Туапсе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти женщины в Туапсинском районе. Как сообщает Информационный центр СКР, к главе ведомства через обратился супруг погибшей, выразивший несогласие с установлением обстоятельств гибели жены в сентябре 2023 года.
Мужчина считает, что в отношении его жены совершили противоправные действия, после чего ее утопили в море. До настоящего времени, как утверждает обратившийся, виновные в смерти женщины не привлечены к ответственности.
В настоящее время по данному факту в Следственном управлении СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело. Ранее Александр Бастрыкин уже давал поручение представить по нему доклад. Теперь председатель СКР поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову доложить о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в Следственном комитете России.