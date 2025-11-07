Пропавшего в Якутии охотника нашли мертвым после трех дней поисков

В Якутии найден мертвым 74-летний охотник, поиски которого шли с 4 ноября. Об этом сообщили в республиканской Службе спасения.
«Тело пропавшего охотника было найдено в двух километрах от охотничьего домика. Об этом посредством спутниковой связи оповестили спасатели Верхневилюйского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии», — сказано в сообщении спасателей.
Мужчина 1951 года рождения отправился на охоту из села Туобуя в местность Кыыс Кюель (Бодомо) 25 октября. Местные жители начали поиски охотника 4 ноября. 6 ноября к ним подключились спасатели. Рядом с охотничьим домиком была найдена находившаяся на привези собака. Другая собака и лошадь, на которой передвигался мужчина, пропали.
