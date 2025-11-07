Ричмонд
Бойцы ВС США госпитализированы после вскрытия посылки на военной VIP-базе

Посылку с белым порошком доставили на военную базу после визита Дональда Трампа.

Несколько военнослужащих базы Эндрюс в американском Мэриленде получили ранение после вскрытия неизвестной посылки, они доставлены в медицинский центр Малкольм-Гроув, материал из New York Post перевёл aif.ru.

Степень тяжести их травм пока неизвестна.

Уточняется, что в посылке кроме порошка находился «политический лозунг».

«В качестве меры предосторожности основное здание и примыкающие к нему здания были эвакуированы, а территория оцеплена», — заявил ранее источник телеканалу CNN.

Aif.ru изучил сайт базы, информация о происшествии там не опубликована «в связи с прекращением финансирования». Последняя новость датируется 29 сентября, с 1 октября правительство США частично приостановило работу (шатдаун).

База Эндрюс обеспечивает воздушные перевозки по всему миру и материально-техническую поддержку президента, вице-президента, членов Кабинета министров, Конгресса и других высокопоставленных должностных лиц США и иностранных государств. В среду, 5 ноября, ее посетил Дональд Трамп.

