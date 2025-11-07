Прошло 14 лет: в Башкирии мужчины ответят за убийство 2011 года

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в убийстве, которое произошло еще в 2011 году, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным следствия, в марте 2011 года двое мужчин из Стерлитамакского района решили завладеть деньгами своего знакомого. Они обманом заманили его, пообещав помочь с покупкой машины, и вывезли в лес рядом с селом Косякова. Там они жестоко избили жертву, нанося удары руками, ногами и деревянными палками по голове и телу. После этого они забрали у погибшего 73 тысячи рублей и закопали его тело на месте преступления.
Одного из подозреваемых задержали в октябре прошлого года. Сначала он сознался в содеянном, но затем отказался от своих слов. Сами останки были обнаружены только в апреле 2025 года.
— Оба обвиняемых не признают свою вину. Теперь уголовное дело передано в Верховный суд республики для дальнейшего разбирательства, — добавили в прокуратуре.
