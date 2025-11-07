Бывшего главу ОПГ «Фортуна» арестовали в Екатеринбурге

«Фортуна» была одной из самых влиятельных преступных группировок Нижнего Тагила в 1990-е годы. Начиная с вымогательств на вещевых рынках, бандиты быстро создали мощную финансово-промышленную структуру. Для легализации доходов в 1992 году было зарегистрировано ТОО «Фортуна» под руководством Олега Сохраннова. Данная информация содержится в книге «Ловцы банд». Книга представляет собой воспоминания сыщиков уголовного розыска, которые противостояли преступности в 90-х годах ХХ века на Среднем Урале.