Бывшего главу ОПГ «Фортуна» арестовали в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о мере пресечения для Олега Ануфриева, одного из лидеров нижнетагильской ОПГ «Фортуна». Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
— Органами предварительного расследования Ануфриев обвиняется в убийстве двух человек в августе 1994 года по пункту «з» статьи 102 УК РСФСР, — уточнили в областном суде.
«Фортуна» была одной из самых влиятельных преступных группировок Нижнего Тагила в 1990-е годы. Начиная с вымогательств на вещевых рынках, бандиты быстро создали мощную финансово-промышленную структуру. Для легализации доходов в 1992 году было зарегистрировано ТОО «Фортуна» под руководством Олега Сохраннова. Данная информация содержится в книге «Ловцы банд». Книга представляет собой воспоминания сыщиков уголовного розыска, которые противостояли преступности в 90-х годах ХХ века на Среднем Урале.
Ануфриев входил в высшее руководство вместе с Андреем Шатовым. В 2000-е между ними началась борьба за власть, приведшая к гибели многих членов группировки. В 2006 году был убит Сергей Топчеев, а в 2008-м — сам Шатов, которого застрелили в конноспортивном клубе.
Банда прославилась дерзкими похищениями предпринимателей. Преступники, переодетые в полицейскую форму, останавливали машины бизнесменов, после чего увозили их в Нижний Тагил и требовали выкуп. В одном из случаев похитители потребовали 10 миллионов евро, но предпринимателю удалось обмануть бандитов и бежать.
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря 2025 года. Решение вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано. Расследование преступления 31-летней давности продолжается.